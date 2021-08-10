وزيرة التجارة: نسعى لاستثمار طاقات شباب الصعيد في المشروعات الصناعية

قالت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الدولة تعمل على تسخير كافة إمكانياتها للنهوض بالصعيد وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف محافظاته، من خلال تحسين البنية الأساسية وتطوير المرافق ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك في إطار الزيارة التي نفذتها نيفين جامع، على رأس وفد من قيادات وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات لمحافظتي قنا والأقصر، ورافق الوفد خلال الزيارة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والنائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب والنائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب.

استثمار طاقات شباب وأهالي الصعيد

وأشارت الوزيرة، إلى أن التوجيهات الرئاسية مهتمة باستثمار طاقات شباب وأهالي الصعيد في المشروعات الصناعية والإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل لهم من خلال المشروعات الصناعية بفئاتها الكبرى والمتوسطة والصغيرة؛ لاستكمال منظومة التنمية المستدامة بفرص عمل مستقرة وناجحة تساعد المواطنين على تحسين معيشتهم وترفع مستواهم الاقتصادي.

تطوير منطقتين صناعيتين في قنا

وأوضحت «جامع» أنه يجري تطوير منطقتين صناعيتين في قنا «القفط وهو»؛ بهدف تطوير الخدمات الأساسية لهذه المناطق وإقامة تجمعات صناعية متخصصة كاملة المرافق والتجهيزات، تتناسب مع المتطلبات الصناعية والاستثمارية الطموحة لمحافظة قنا وتضم كافة أنماط المشروعات الكبيرة والصغيرة لتتناسب مع كافة أنواع الاستثمار.

420 وحدة صناعية بمنطقة «هو»

وتفقدت مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة «هو» الصناعية والمزمع طرحه قريبا للمستثمرين والشباب من ذوي الخبرة والخريجين الراغبين في إقامة مشروعات متوسطة او صغيرة، ويضم المجمع 420 وحدة صناعية بمساحات تبدأ من 216 مترا مربعا للوحدة، حتى مساحة 540 مترا مربعا مخصصة بالكامل للأنشطة الهندسية، مشيرة إلى أن الطرح والتخصيص سيتم من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات، الذي سيقدم أيضا كافة الخدمات التأسيسية والتمويلية الفنية التي تحتاجها تلك المشروعات.

816 مليون جنيه.. تكلفة إنشاء مجمع البغدادي الصناعي

في سياق متصل، لفتت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مجمع البغدادي الصناعي بالأقصر والمخصص لعدد من الأنشطة المتنوعة «غذائي، هندسي، كيماوي، ملابس جاهزة ومفروشات، مواد بناء»، بإجمالي تكلفة تصل إلى 816 مليون جنيه ويتيح نحو 5700 فرصة عمل، ويضم المجمع 206 وحدات منها 146 وحدة بمساحة 432 مترا مربعا للوحدة، و60 وحدة بمساحة 384 متر مربع.

وأشارت إلى أن المجمع تم طرحه أمام المستثمرين خلال شهر أكتوبر الماضي وتم تخصيص بعض الوحدات، ويجري حاليًا استكمال عملية التخصيص واتخاذ إجراءات التشغيل وبدء الإنتاج للوحدات التي تم تخصيصها.