من الشركة للقسم.. رحلة حقيبة بداخلها مليون جنيه: سرقها 10 مسلحين

تمكنت مديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط مرتكبي سرقة مليون جنيه بالإكراه، من سيارة تابعة لإحدى شركات المواد الغذائية بالقطامية.

وتلقى قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من سائق بشركة مواد غذائية، وموظف أمن إداري بذات الشركة، يفيد بأنهما حال سيرهما بسيارة تابعة للشركة عملهما بدائرة القسم، وبحوزتهما مبلغا ماليا «مليون جنيه» خاص بالشركة عملهما؛ لإيداعه بفرع أحد البنوك بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، فوجئا بسيارة مجهولة يستقلها 4 أشخاص.

وقام أحد الأشخاص بإطلاق أعيره نارية من سلاح ناري، كان بحوزته تجاه سيارتهما؛ مما أدى لإتلاف أحد إطارات السيارة، وإجبارهما على التوقف وعقب ذلك ترجلوا من السيارة قيادتهم واستولوا على حقيبة بداخلها المبلغ المشار إليه كرهًا عنهما ولاذوا بالفرار.

بتكثيف التحريات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة ومرتكبيها «10 أشخاص، أحدهم سائق سابق بالشركة محل عمل المُبلغين، لثلاثة منهم معلومات جنائية»، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم عدا ثلاثة منهم، وبحوزة أحدهم السيارة المستخدمة، في ارتكاب الواقعة، وعثر بداخلها على مظروف فارغ لطلقة نارية.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر السائق أنه نظرًا لطبيعة عمله بالشركة محل البلاغ وعلمه بقيام المجني عليهما بتوريد مبالغ مالية كبيرة للبنك المشار إليه، اختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء عليها، حيث تم الاتفاق مع باقي المتهمين، وأنهم توجهوا لمحل الواقعة مُستقلين السيارة المشار إليها، وأيضًا سيارة أخرى ملك أحدهم وسيارة «ميكروباص»، وكذا سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية «المستخدمة في ارتكاب الواقعة».

تم بإرشاد المتهمين ضبط مبالغ مالية- السيارتين المستخدمتين في الواقعة - طبنجة معدلة، وأقروا بأن باقي المبلغ المالي المستولى عليه والبندقية الآلية بحيازة المتهمين الهاربين.

باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمين واتهموهم بسرقتهما بالإكراه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.