بتكلفة 70 مليون جنيه.. الانتهاء من إنشاء وتطوير 47 مركز شباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة «من خلال الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية»، الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 47 مركز شباب في 12 محافظة بتكلفة 70 مليون جنيه، في إطار السعي المستمر من الوزارة لتطوير البنية الإنشائية بمراكز الشباب علي مستوي الجمهورية.

وتشمل تلك المشروعات بمحافظة الجيزة مراكز شباب «الكداية، منيل سلطان قبلي، منيل سلطان بحري، جرزا، المنوات، أم دينار، الأقواز، أولاد علام»، وفي محافظة كفر الشيخ مراكز شباب «قبريط، الرملة، الجدية»، وفي محافظة القليوبية مركز شباب «سرياقوس».

وفي محافظة القاهرة مركز شباب التبين، وفي محافظة الشرقية مركز شباب «أبو كبير»، وفي محافظة المنوفية مراكز شباب «قويسنا البلد، منشأة سلطان، البتانون، مدينة شبين الكوم»، وفي محافظة الغربية مراكز شباب «دلبشان، منشأة جنيدي، ميت عساس، كفر الساحل»، وفي محافظة الدقهلية مركز شباب «إخطاب»، وفي محافظة أسيوط مراكز شباب «نجع حسن عبدالرحيم، التمساحية»، وفي محافظة المنيا مراكز شباب «دمشير، أولاد الشيخ، الجرنوس، أبوجرج».

وأضافت: أنه تم الانتهاء من تطوير مركز شباب السيفا بالقليوبية، ومن المرحلة الأولى لتطوير مركز شباب الهايكستب بمحافظة القاهرة، ومراكز شباب «ميت طاهر، ميت عاصم» فى منية النصر، ومراكز شباب «البصراط، النسامية، والجماملة» فى المنزله، ومركز شباب «شاوه» بالمنصوره، ومراكز شباب الحرية، الجنينه، بشلا» بمحافظة الدقهلية، وفي محافظة بنى سويف مراكز شباب «الحكامنة، العواونة، الجفادون، الشوبك»، وفي محافظة البحيرة مراكز شباب «دنشال، شرنوب، سحالى».

وأكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن تطوير مراكز الشباب يساهم في ‏إعداد الشباب بدنياً وفكرياً ‏وينمي ‏قدراتهم ويعمل علي تزويدهم بالمهارات المختلفة، بالإضافة إلى ‏استثمار أوقات ‏فراغهم ‏وطاقاتهم ‏وتوجيهها لصالح المجتمع، مشيراً إلي أن الوزارة تضع تطوير ورفع كفاءة البنية الإنشائية بمراكز الشباب أهم أولوياتها، وكذا تطوير البرامج والأنشطة والمشروعات المقدمة.

وأشار إلى حرص الوزارة على تسريع عملية التطوير بمراكز الشباب من خلال مشاركة القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع وفق اللوائح والقوانين المنظمة وطبقاً لنظام اقتصادى خدمى متكامل.