السيسي: لدينا خطة لرفع كفاءة مراكز الشباب منذ 6 سنوات وطورنا 4000 مركز

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه قام بعمل برنامج منذ 6 سنوات من أجل رفع كفاءة مراكز الشباب، موضحًا أن النوادي موجودة في العواصم مثل القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، بينما هناك 50 مليون شخص يسكنون في القرى، فتم العمل على النهوض بمراكز الشباب.

وأضاف «السيسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على شاشة التلفزيون المصري، خلال تهنئته لفريال أشرف بالحصول على ذهبية طوكيو 2020، في لعبة الكاراتية: «فيه 4000 مركز شباب رفعنا كفاءتهم، وخلناهم على مستوى كويس، ده موضوع كلنا لازم نشتغل عليه».

وتابع: «لما الدولة والأسرة والمدرسة، المنظومة تشتغل مع بعض صدقني في النهاية، هنلاقي فريال وأكثر من شاب وشابة يحققوا الميداليات، إحنا مش بنعمل كده عشان نحقق الميداليات فقط، لكن الرياضة دي حياة».