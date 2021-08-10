الحكومة: تنفيذ محطات تكفي لشحن 6 آلاف سيارة كهربائية خلال 18 شهرا

أعلن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، خلال لقائه بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، استهداف الحكومة تنفيذ 3 آلاف محطة شحن مزدوجة للسيارات الكهربائية في عدد من المحافظات.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة خلال هذه المرحلة.

وأضاف «توفيق»، خلال اللقاء، أن المحطات الـ3 آلاف، ستتيح شحن 6 آلاف سيارة كهربائية في نفس الوقت، منوهاً إلى أنه من المستهدف الانتهاء من تنفيذ هذه المحطات خلال عام ونصف بحد أقصى، وذلك اتساقاً مع جهود الدولة في التوسع في صناعة السيارات الكهربائية.