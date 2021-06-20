1300 سيارة كهربائية في مصر قبل تصنيع نصر E70

قال شمس عبد الغفار، العضو المنتدب لشركة انفينتي التي تشارك في تجارب السيارة الكهربائية بالتعاون مع الحكومة، إن شركته ستحتضن تجارب السيارة الكربائية لمدة الـ 3 أشهر، موضحًا لـ«الوطن» أن شركته ستقدم الدعم الفني والتشغيلي خلال فترة الاختبار، مشيرا إلى أن شحن السيارات خلال تلك الفترة ستقدمه الشركة مجانًا لنجاح التجارب علاوة على تقديم الدعم الفني للقائمين والفنيين من الحكومة حتى تنتهى عمليات الشحن بأعلى مستوى الجودة.

وحول عدد السيارات الكهربائية الموجودة في مصر حاليا قال «عبد الغفار» إنه وفقًا للأبحاث التي تنفذها شركته ومسح السوق من خلال الجهات الحكومة والمنافذ الجمركية يوجد في مصر حاليًا ما لا يقل عن 1300 سيارة كهربائية تسير في شوارع مصر، متوقعا تضاعف هذا الرقم خلال شهور بعد اختراق الحكومة المصرية لسوق صناعة السيارات الكهربائية مؤخرًا.

ومن جانبه، قال محمود عبد الحميد، أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لتنفيذ مشروع السيارة الكهربائية، إن هناك حوافز سيعلن عنها قريبا لتشجيع المواطنين وأصحاب السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي لإحلال سياراتهم بسيارات كهربائية جديدة.

وأكد «عبد الحميد» لـ«الوطن» أن من بين الحوافز الجديدة دعم حكومي بقيمة 50 ألف جنيه لأول 100 ألف مشتري، وفقًا لضوابط محددة، بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والتنمية المحلية لإنشاء 3 آلاف محطة شحن سريع على مدار 3 سنوات، ومشروع إحلال التاكسي الأبيض بسيارات كهربائية أسوة بمشروع إحلال التاكسي الأبيض في عام 2008.

وأضاف أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لتنفيذ مشروع السيارة الكهربائية، أن اللجنة تقوم حاليا بتهيئة البنية الأساسية اللازمة لتسيير السيارة الكهربائية من خلال توفير أماكن لمحطات الشحن الكهربائي، مؤكدا أن هناك مشاورات تدور حاليا لاستغلال بعض ساحات الانتظار كمراكز للشحن الكهربائي لسيارات التاكسي التي ستُسير بالكهرباء بعد قيام اللجنة بزيارة ميدانية على رأسهم وزيري قطاع الأعمال العام والتنمية المحلية في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية.