«بورش» تسحب 43 ألف سيارة كهربائية من الأسواق بسبب عطل محتمل

قالت شركة «بورش» الألمانية لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة، أمس الجمعة، إنها استدعت 43 ألف سيارة من سياراتها الكهربائية من الموديلين الرائدين تايكان وتايكان كروس توريزمو بجميع أنحاء العالم، بسبب احتمال أنه في حالات معينة قد يحدث إيقاف تشغيل لمجموعة نقل الطاقة.

الشركة الألمانية: هناك حوالي 3400 سيارة في ألمانيا

وأوضحت الشركة الألمانية، في بيان صحفي، أن من بين تلك السيارات، هناك حوالي 3400 في ألمانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأشارت «بورش»، إلى أن هذه السيارات المتأثرة ستخضع لتحديث برامج بسبب احتمال أنه في حالات معينة قد يحدث إيقاف تشغيل لمجموعة نقل الطاقة، ما يؤدي إلى فقدان قوة الحركة، بشكل غير ملائم ومتقطع.

وكانت موديلات تايكان، وهي أول سيارات رياضية كهربائية بالكامل من بورش، ثاني أكثر الموديلات شعبية، قد تم تسليم أكثر من 9000 وحدة منها في الربع الأول من العام الجاري، وجاءت بعد الموديل 911 الأيقوني فقط، وفقا لأحدث تقرير من الشركة.

وتوقعت الشركة الألمانية، بيع أكثر بكثير من موديلات تايكان هذا العام مقارنة بعام 2020، فيما شكلت عمليات تسليم هذا الموديل الكهربائي بالكامل في مايو الماضي ما يقرب من نصف إجمالي العام الماضي.