ضبط 148 قضية مخدرات وتنفيذ 53600 حكم قضائي خلال 24 ساعة

أسفرت حملة أمنية مكبرة شنتها أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن العديد من النتائج الإيجابية خلال 24 ساعة في مجال مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:

ضبط (91 قطعة سلاح ناري، بحوزة 79 متهما)، وذلك على النحو التالي: (17) بندقية آلية، (9) بنادق خرطوش، (4) طبنجات، (61) فرد محلي، (20) خزينة متنوعة، (191) طلقة مختلفة الأعيرة، (169) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام، تنفيذ (53600) حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالي: (213) حكم جناية، (17808) حكم حبس جزئي، (3558) حكم حبس مستأنف، (23927) حكم غرامة، (8094) مخالفة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (148) قضية مخدرات، بإجمالي (159) متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت (37,720 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (4,231 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (3,452 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (2,225 كيلو جرام)، كيمة من مخدر الإستروكس وزنت (695 جرام)، كمية من مخدر شابو وزنت (640 جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (513 جراما)، كمية من مخدر آيس (12 جراما)، عدد (1045) قرصا مخدرا.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (16) متهما، في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (12) متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (310) دراجات نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (27859) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص (43) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.