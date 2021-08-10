ضبط هاربين من أحكام بالحبس 210 سنوات وغرامات وكفالات 3 ملايين جنيه

تمكنت مباحث إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص -مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة- محكوم عليه في 93 قضية «شيكات» بإجمالي حبس «210 سنوات»، وكفالات مالية بلغت 2 مليون جنيه. وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط هارب من تنفيذ 101 حكم غرامة بأكثر من مليون جنيه

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص -صاحب كافيه بدائرة القسم- مطلوب التنفيذ عليه في 101 حكم غرامة بإجمالي غرامات مالية تجاوزت المليون جنيه. وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية، لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم في قضايا والمحكوم عليهم الهاربين.