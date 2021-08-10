في رحلة نيلية.. الانتهاء من تصوير فيلم تماسيح النيل

احتفلت شركة دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي اليوم الثلاثاء، بالانتهاء من تصوير فيلم تماسيح النيل للمخرج سامح عبد العزيز، لتبدأ العمل فى مرحلة ما بعد الإنتاج، استعدادًا لإطلاق العمل فى دور العرض السينمائية.

وتدور أحداث الفيلم في رحلة نيلية على مركب سياحي بأسوان، حيث تحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد رواد المركب لتتوالي بعدها الأحداث في إطار كوميدي ساخر للكشف عن الحقيقة.

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم: خالد الصاوي، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، هنادى مهنا، كريم عفيفي، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، سوزان نجم الدين ولمى كتكت.

تماسيح النيل من تأليف لؤي السيد، إنتاج دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

واشتهرت شركة دانا بإنتاج أعمالًا فنية رائعة مثل أفلام: رومانتيكا وليه يا بنفسج والذي انضم إلى قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، كما تعاونت مع كبار النجوم أمثال محمود عبد العزيز، فاروق الفيشاوي، وإلهام شاهين.

كما اشتهرت أيضًا بجرأتها في اكتشاف النجوم، فهي أول من منحت مساحات أكبر لنجوم مثل أحمد السقا، نيللي كريم، رامز جلال، واكتشفت النجم مصطفى شعبان ومنحته أدوار البطولة، ومن خلال المنتج ومدير التصوير راني مسحال تسعى الشركة إلى استكمال التاريخ الذي كتبته المنتجة مي مسحال، من خلال أعمال سينمائية قادمة، تمتاز بنفس القوة والجرأة التي اشتهرت بها الشركة لسنوات.