مدير حميات إمبابة الأسبق يحذر: الحر أخطر من كورونا

استضاف برنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «اكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين باسم طبانة ونهى درويش، الدكتور سمير عنتر، استشاري الحميات والأمراض المعدية ومدير حميات إمبابة الأسبق، الذى تحدث عن خطورة أشعة الشمس.

وفي هذا التقرير نقدم أبرز 10 تصريحات لاستشاري الحميات والأمراض المعدية ومدير حميات إمبابة الأسبق بنحو:

1- يجب أن نهتم بشكل كبير جدا بالتغيرات المناخية، لأن الحر أصبح أخطر من أي مشكلة او أوبئة مثل وباء كورونا.

2- ضربة الشمس إن لم يتم التعامل معها بشكل ممنهج وسليم خلال ساعات قليلة قد تؤدي إلى الوفاة، وبالتالي فإنها أخطر من كورونا، لأن هناك أكثر من فرصة في التعامل مع هذا الفيروس.

3- الحر الشديد يؤثر على الجسم بداية من الساعة التاسعة أو العاشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا وهذه الفترة هي أخطر ساعات النهار، لأن درجة حرارة الجسم تزداد بفعل الجو المحيط بها ولا تفقد الحرارة بشكل متوازن بسبب الرطوبة العالية، وبالتالي فإنها تكتسب الحرارة بشكل مستمر.

4- إذا تعرض الإنسان لأشعة الشمس مباشرة وبشكل مستمر في تلك الفترة، قد يعرض نفسه إلى الإصابة بضربة شمس شديدة.

5- قبل الإصابة بضربة الشمس، يتعرض الجسم لما يعرف بـ«إجهاد ضربة الشمس»، فالجسم يكتسب الحرارة باستمرار وتتأثر الدورة الدموية والمخ، حيث يتحكم جزع المخ في الحرارة ويحفظها عند 37 درحة باستمرار.

6- إذا زاد استمرار تعرض الجسم لدرجة الحرارة المرتفعة، فإن مكان هذا الجهاز يتلف وعندها يبدأ الجسم في الشعور بالاجهاد وعدم القدرة على التنفس.

7- إذا تخطت درجة حرارة الجسم 40 درجة، فإننا نكون وقتها نصارع من أجل إنقاذ حياة الإنسان، لأن عند 41 درجة يتلف مركز التحكم في الحرارة.

8- منذ عامين كان هناك قصة مأساوية عن شاب يبحث عن عمل ويتحرك في أماكن كثيرة وسافر إلى الغردقة في شهر أغسطس، وأدى تعرضه المستمر للشمس إلى وفاته.

9- يمكننا تجنب الإصابة بضربات الشمس من خلال تجنب أشعتها من الصباح وحتى الساعة الرابعة، وفي حالة الخروج يجب ألا يطول الوقت، مع ارتداء ملابس خفيفة واصطحاب زجاجة مياه وارتداء قبعة.

10- عند التعرض لأشعة الشمس يجب الابتعاد عن الملابس الداكنة مع عدم بذل أي مجهود والتحرك في الظل بشكل مستمر.