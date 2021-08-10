محمد صبحي: «نجوم الظهر» بطولة جماعية تجدد شبكية عين المشاهد

قال الفنان محمد صبحى، إن مسرحيته الجديدة «نجوم الظهر»، تعد بطولة جماعية يجدد فيها شبكية عين المشاهد، مضيفا: «المشاهد في مسرحية «نجوم الظهر» لا يتوقع ما سيشاهده علي المسرح، والعرض يكسر كل التوقعات».

وأضاف محمد صبحي في بيان، اليوم الثلاثاء، «في هذا العمل الجديد كان اهتمامي بالدرجة الأولي علي تدريب الممثل بمهارات صعبة ومدهشة في الغناء والعزف والكوميديا فالمسرحية هي أول عرض كوميدي موسيقي غنائي استعراضي يظهر خلالها مهارات الممثل والمطرب والعازف علي المسرح بشكل حي».

يذكر أن مسرحية «نجوم الظهر»، يقوم ببطولتها ويخرجها وكتبها النجم محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعارعبد الله حسن.

ويشارك في بطولة العمل المسرحى كوكبة من نجوم فرقته «استديو الممثل» وهم: سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبدالرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وأنجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبوهيبة.

وقدم محمد صبحي مؤخرًا ثلاث مسرحيات في موسم المسرح للجميع وهي: مسرحية خيبتنا ومسرحية غزل البنات ومسرحية النحلة والدبور، التي تناول خلالها قضايا مطروحة علي الساحة بشكل كوميدي ومنها قضية المرأة والرجل في مسرحية النحلة والدبور آخر مسرحياته.

ويقدم النجم محمد صبحي خلال مسرحيته الجديدة عددًا كبيرًا من النجوم كعادته، لكن «نجوم الظهر» تعد تجربة مختلفة عن مسرح محمد صبحي.