محمد صبحي وهنيدي ينعيان دلال عبد العزيز: فنانة كبيرة وإنسانة رائعة

نعى الفنانان محمد صبحي ومحمد هنيدي، الفنانة دلالة عبدالعزيز التي وافتها المنية اليوم السبت، بعدما عانت لعدة أشهر من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

فنانة كبيرة وإنسانة رائعة

وقال صبحي في تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ببالغ الحزن والأسى أنعي اليوم فنانة كبيرة وإنسانة رائعة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، دلال عبدالعزيز.. خالص عزائي لدنيا سمير غانم ورامي رضوان وإيمي وحسن الرداد والوسط الفني كله وكل جمهورها الحبيب.. وداعًا يا دلال.. أدعو الله لكِ بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته وأن يلهم أسرتك وأهلك ومحبيك الصبر والسلوان».

دعاء هنيدي

بدوره، نشر الفنان محمد هنيدي صورة الفنانة الراحلة عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، وكتب - معلقًا عليها: «البقاء لله في الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، ربنا يرحمك ويصبّر الأسرة يارب».

تغريدة رامي

والفنانة دلال عبد العزيز التي توفيت اليوم السبت عن عمر ناهز 61 عامًا، كانت قد أصيبت بفيروس كورونا أواخر شهر أبريل الماضي، ونُقلت لمستشفى في التجمع الخامس، كما أصيب زوجها الفنان الراحل سمير غانم بكورونا لكنه نُقل لمستشفى في المهندسين، قبل أن يرحل في 20 مايو الماضي.

وبعد رحلة شاقة مع المرض استمرت عدة أشهر من جرّاء المعاناة من مضاعفات الإصابة بكورونا، توفيت دلال، اليوم السبت، حسبما أعلن الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، الذي قال في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أطيب وأحن قلب في الدنيا، حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز، ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».