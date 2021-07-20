هاني رمزي: محمد صبحي «مسرحجي درجة أولى» وعلمني الوقوف على المسرح

أجاب الفنان هاني رمزي، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، حول من هم أساتذته الذين علموه الوقوف على خشبة المسرح واستقى منهم خبرته، قائلًا: «اللي علمني إزاي أقف على خشبة المسرح ودعمني ووقف في ظهري وازاي أمشي واتحرك على خشبة المسرح وكيف أواجه الجمهور.. هو الفنان محمد صبحي، وده يبقى أستاذي في المطلق، معلم مسرحجي درجة أولى».

وأضاف «رمزي» خلال حواره ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «ON»: «مسرحيات عدة قدمناها سوياً مثل وجهة نظر وتخاريف، ليس ذلك فقط بل بداية من المعهد العالي للفنون المسرحية حيث كنت أتعلم على يديه في الصباح في المعهد وأعرض معه في المساء على خشبة المسرح، يعني الصبح أدرس نظري وبالليل أعرض عملي».

وتابع: «الأستاذ محمد صبحي معلم مسرحجي من الدرجة الأولى، ومعلم بجد وبضمير، وعندما يتبنى وجوه جديدة بيتعب معاهم بجد، وكنت بقول لنفسي هو ليه أستاذ كبير وتاعب نفسه معانا كده؟ وأنا بعتبر نفسي من الناس اللي تعبته».

وأردف: «استحملني وأنا في بدايتي، كنت صغير وهايبر أوي، وكنت شقي مش زي دلوقتي خالص، وكان دائماً يقولي انت بتفكرني بنفسي أنا كنت في بدايتي زيك ومع الوقت هتبقى ناضج».

ووجه هاني رمزي، الشكر للفنان محمد صبحي، قائلًا: «وقف معي كثيراً وأول من هنأني قبيل افتتاح مسرحية «أبو العربي».. فوجئت باتصال هاتفي منه، وقالي يا هاني ألف مبروك وأنا فرحان عشانك، وأنا سعيد بده لإني تلميذه وهو أستاذي».