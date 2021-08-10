أزمة لمرضى الكبد.. هيئة الدواء تمنع تداول عقارين بالأسواق

أرسلت هيئة الدواء المصرية منشورًا للمديريات الصحية على مستوى الجمهورية، تطالب فيه بضبط وتحريز صنفين دوائيين من الأسواق لعدم مطابقتهما الصلاحيات الدوائية.

وحسب نص القرار، الذي حصلت عليه «الوطن» فإن العقار الأول الذي بموجب المنشور يتم العمل على ضبطه وتحزيره هو عقار «بيلاسيد أقراص»، وهو دواء مهدئ لتشنجات البطن وعلاج الغثيان ودوار الحركة، ولعلاج زيادة الحموضة في المعدة.

أما العقار الثاني فهو «لولاويست»، الذي يُستخدم في حالات علاج تليف الكبد، والقضاء على الدهون الموجودة في الكبد.