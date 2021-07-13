هيئة الدواء المصرية تصدر قرارا بشأن تنظيم المكاتب العلمية التابعة لها

أصدرت هيئة الدواء المصرية قرارا يحمل رقم 315 لسنة 2021 بشأن تنظيم المكاتب العلمية.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يعتبر مكتبا علميا في تطبيق أحكام هذا القرار كل مكتب يقوم بأعمال الدعاية للمستحضرات والمستلزمات الطبية والكيماويات الدوائية والمستحضرات الحيوية ومستحضرات التجميل والمستحضرات ذات الصلة، وما تقتضيه هذه الدعاية من تزويد أعضاء نقابات المهنة الطبية وغيرهم ممن يهمهم الأمر بالمعلومات العلمية عن المستحضرات والمستلزمات والأدوية التي تنتجها أو تستخدمها المصانع التابعة لها هذه المكاتب، وذلك عن طريق الوسائل الإعلامية المختلفة من إلقاء المحاضرات وعقد الندوات العلمية والمعاونة في البحوث العلمية وعرض الأفلام وتوزيع النشرات والعينات المجانية، وغير ذلك من طرق الإعلام ووسائله.

ويجوز بموجب قرار من رئيس هيئة الدواء المصرية التصريح للمكتب العلمي بتسجيل المستحضرات الصيدلية أو الحيوية أو المستلزمات الطبية، باسمه ولحسابه، شريطة أن تكون تلك المستحضرات أو المستلزمات مستوردة، وبعد سداد مقابل الخدمة المقرر، ونشر القرار فى الوقائع المصرية.