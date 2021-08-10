فريق «سفراء الأزهر» ينضم لمبادرة اتحاد شباب الجمهورية

وافق الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، على انضمام فريق «سفراء الأزهر» لاتحاد شباب الجمهورية، وذلك من أجل تنمية قدراتهم، وصقل مواهبهم، حيث يعمل الاتحاد على دعم الكوادر الشبابية، في عمل مؤسسي منظم إلى جانب تخطيط وتنفيذ أنشطة مجتمعية مختلفة.

ومن المقرر استحداث برنامج تحت عنوان «سفراء الأزهر نحو الجمهورية الجديدة»، يتضمن عقد لقاءات وأنشطة وورش عمل في مجالات دعم قدرات الشباب، لزيادة الوعي الشبابي بالقضايا الوطنية ودعم سياسة الحوار المجتمعي البناء.

تأتي هذه الخطوة المهمة لدعم الدور التنموي الذي يقوم به فريق سفراء الأزهر في 38 كلية من جامعة الأزهر، بما يتوافق مع استراتيجيات الدولة في التأهيل لفرص العمل، بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية التطوعية من خلال المبادرات والتعاون مع العديد من الجهات المختلفة.

ويثمن فريق سفراء الأزهر، هذه المبادرة، من أجل المشاركة في رفعة وتقدم مصرنا الحبيبة، وذلك في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يدعم الشباب في كافة المجالات.