العثور على جثة مسن في حالة تحلل بالمنصورة

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة مواطن مسن في منطقة الدراسات بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وكانت شرطة النجدة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد انبعاث رائحة كريهة من شقة جارهم، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة ثان المنصورة إلى موقع البلاغ، وجرى العثور على جقة مواطن يدعى «محمد» في حالة تعفن رمي، وتنبعث منه الرائحة، وملقي في صالة الشقة بكامل ملابسه.

وأكدت ابنة المتوفى أن الأخير كان يعيش بمفرده منذ وفاة والدتها، وأنه كان يعاني أمراض الشيخوخة، وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع نوافذها ووجود متعلقات المتوفي كاملة.

بلاغ الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من إدارة شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية الكائنة أمام موقف طناح، بشارع الدراسات دائرة القسم.

العثور على جثة مسن داخل شقته بالمنصورة

انتقل ضباط قسم شرطة ثان المنصورة إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الشقة محل البلاغ كائنة بالطابق السادس بعقار مكون من ثمانية طوابق، وبالدخول إليها تبين وجود جثمان المدعو «محمد ح م»، 74 سنة، بالمعاش، ومقيم بذات العنوان علي أرضية صالة الشقة يرتدي ملابسة كاملة، وتبين سلامة الأبواب والنوافذ.

ابنة المتوفي: والدي كان يعيش بمفرده بعد وفاة والدتي

بسؤال ابنة المتوفي «رشا م ح»، 40 سنة، ربة منزل، ومقيمة شارع "الدراسات " دائرة القسم، في محضر الشرطة، أكدت أن والدها يقيم بالشقة بمفردة عقب وفاة والدتها «زوجة المتوفي» وأنها علمت من أحد سكان العقار محل إقامة والدها بانبعاث رائحة كريهة من داخل الشقة سكنه فحضرت واكتشفت وفاته.

وأضافت ابنة المتوفى أن والدها كان يعاني أمراض الشيخوخة «الضغط، القلب».

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5150 إداري قسم ثان المنصورة لسنة 2021، أخطرت النيابة العامة.