رائحة كريهة كشفت عن جثة متعفنة.. وفاة مسن داخل شقته في مصر الجديدة

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة متعفنة لـ مسن في ظروف غامضة داخل شقته في دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وقررت النيابة نقل الجثة إلى مشرحة زينهم لانتداب الطب الشرعي؛ لبيان سبب الوفاة.

رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق

تلقى مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وبالانتقال تبين انبعات الرائحة الكريهة من شقة شخص مسن يدعى «سمير ف غ» في العقد السادس من العمر، ومقيم بمفرده في الشقة، وعقب استئذان النيابة العامة التي قررت كسر باب الشقة، تبين العثور على جثة صاحب الشقة في حاله تعفن كامل، وبالفحص تبين عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

جثة مجهولة لشاب في مدينة نصر

يذكر أن الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد عثرت أمس على جثة مجهولة لشاب في مدينة نصر وبالفحص تبين وجود إصابات في أنحاء متفرقة من الجسم، وبإخطار النيابة العامة قررت نقل الجثة إلى مشرحة زينهم للتشريح لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، كما كلفتها بالتحري عن المتوفي وكشف هويته واستدعاء أسرته لسماع أقوالهم حول الواقعة.