في ذكرى رحيل نور الشريف.. أبرز أعماله المأخوذة من أدب نجيب محفوظ

تمر اليوم الذكرى السادسة لرحيل الفنان الكبير نور الشريف، الذي رحل في مثل هذا اليوم 2015، بعد أن قدم ما يزيد على 200 عمل فني في المسرح والسينما والتليفزيون، كما تعامل مع كبار المخرجين، هذا بخلاف تقديمه العديد من الأعمال المأخوذة عن روايات وقصص كبار المبدعين ومنهم الأديب العالمي نجيب محفوظ الذي قدم عددا كبيرا من أعماله، الذي بدأ مشواره السينمائي بتقديم أول أعماله التي تتضمن:

«قصر الشوق»

قدم شخصية كمال عبد الجواد، فى الجزء الثانى من ثلاثية الأديب العالمى نجيب محفوظ «قصر الشوق»، في الفيلم الذي يحمل نفس الاسم، إنتاج عام 1967 إخراج حسن الإمام.

«السراب»

قدم شخصية الشاب الثري كامل في فيلم السراب، المأخوذ عن رواية بنفس الاسم للأديب العالمي نجيب محفوظ، إنتاج عام 1970، وإخراج أنور الشناوي، ومن بطولة الفنانة ماجدة والفنان رشدي أباظة.

«السكرية»

قدم شخصية كمال عبد الجواد، في الجزء الثالث من ثلاثية الأديب العالمى نجيب محفوظ «السكرية»، فى الفيلم الذى يحمل نفس الاسم، إنتاج عام 1970 إخراج حسن الإمام.

«الكرنك»

قدم شخصية إسماعيل الشيخ، عام 1975 م، في فيلم «الكرنك» قصة نجيب محفوظ، وبطولة سعاد حسني وفريد شوقي من إخراج على بدرخان.

«أهل القمة»

قدم شخصية اللص زعتر في فيلم أهل القمة، المأخوذ عن قصة قصيرة للكاتب الكبير نجيب محفوظ، كانت ضمن مجموعته القصصية «الحب فوق هضبة الهرم»، والفيلم إنتاج عام 1981، ومن بطولة سعاد حسني والفنان عزت العلايلى وإخراج علي بدرخان.

«الشيطان يعظ»

قدم دور شطا الحجري، في فيلم «الشيطان يعظ» المأخوذ عن قصة قصيرة تحمل اسم «الرجل الثاني» ضمن المجموعة القصصية «الشيطان يعظ» للكاتب العالمي نجيب محفوظ، فى عام 1981 بطولة فريد شوقي ونبيلة عبيد وعادل أدهم وإخراج أشرف فهمي.

«دنيا الله»

قدم دور إبراهيم براءة في فيلم «عسل الحب المر» عام 1985، وهو مأخوذ عن قصة قصيرة بعنوان «دنيا الله» من المجموعة القصصية التى تحمل نفس الاسم، للأديب العالمي نجيب محفوظ وإخراج حسن الإمام.

«الطريق»

قدم شخصية مختار، في فيلم «وصمة عار» عام 1986، المأخوذ عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ «الطريق» وإخراج أشرف فهمي.

«قلب الليل»

جسد شخصية جعفر فى فيلم «قلب الليل»، المأخوذ عن رواية بالاسم نفسه للأديب الكبير نجيب محفوظ، سنة 1989، من إخراج عاطف الطيب.

«الحرافيش»

قدم شخصية عاشور الناجى، فى مسلسل «الحرافيش» سنة 1998، المأخوذ عن ملحمة «الحرافيش» للكاتب العالمي نجيب محفوظ، إخراج وائل عبدالله.