نور الشريف وعاطف الطيب.. تعاون فني أثمر عن 9 أفلام انتهى بـ«ليلة ساخنة»

26 عامًا تمر على رحيل المخرج عاطف الطيب، الذي توفي يوم 23 يونيو عام 1995 على إثر إجرائه عملية جراحية بالقلب، ليرحل عن دنيانا المخرج الشاب عن عمر 48 عامًا تاركًا وراءه إرثًا فنيًا يزيد عن 20 فيلمًا سينمائيًا، آخرها «جبر الخواطر» مع شريهان والذي انتهى من تصويره قبل دخوله المستشفى، وبرحيله المفاجئ قام المونتير أحمد متولي باستكمال مونتاج الفيلم.

26 عاما تمر على رحيل المخرج عاطف الطيب

عمل عاطف الطيب مع كبار نجوم الشباك في ذلك الوقت منهم أحمد زكي، محمود عبدالعزيز، نبيلة عبيد، مديحة كامل.

قدم نور الشريف مع المخرج عاطف الطيب نحو 9 أفلام منذ بداية الثمانينيات

وكان للفنان نور الشريف النصيب الأكبر للعمل مع المخرج عاطف الطيب في نحو 9 أفلام ترصدها «الوطن» في السطور التالية:

الغيرة القاتلة

عام 1982 قدم عاطف الطيب فيلم «الغيرة القاتلة» مع نور الشريف، يحيى الفخراني، نورا، سعاد نصر، سيناريو وحوار وصفي درويش.

سواق الأتوبيس

عام 1982 قدم المخرج عاطف الطيب فيلم «سواق الأتوبيس» قصة وسيناريو وحوار محمد خان وبشير الديك، بطولة نور الشريف، ميرفت أمين، عماد حمدي، نبيلة السيد، وحيد سيف، وحصد الفيلم عدة جوائز دولية من عدة مهرجانات، واحتل المركز رقم 8 ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية.

الزمار

عام 1985 قدم نور الشريف مع المخرج عاطف الطيب فيلم «الزمار» سيناريو وحوار عبدالرحيم منصور، بطولة بوسي، صلاح السعدني، توفيق الدقن، محسنة توفيق.

ضربة معلم

عام 1987 قدم نور الشريف مع المخرج عاطف الطيب فيلم «ضربة معلم» سيناريو وحوار بشير الديك، بطولة ليلى علوي، كمال الشناوي، صلاح قابيل.

قلب الليل

عن رواية للأديب نجيب محفوظ، قدم نور الشريف مع المخرج عاطف الطيب عام 1989 فيلم «قلب الليل» سيناريو وحوار محسن زايد، بطولة فريد شوقي، محمود الجندي، هالة صدقي، محمد هنيدي، محسنة توفيق.

كتيبة الإعدام

عام 1989 قدم المخرج عاطف الطيب مع الفنان نور الشريف فيلم «كتيبة الإعدام» للمؤلف أسامة أنور عكاشة، بطولة معالي زايد، ممدوح عبدالعليم، شوقي شامخ، عبدالله مشرف، علا رامي، سلوى خطاب.

ناجي العلي

عام 1992 قدم نور الشريف مع المخرج عاطف الطيب فيلم «ناجي العلي»، سيناريو وحوار بشير الديك، بطولة محمود الجندي، ليلى جبر، وقام نور الشريف بإنتاجه.

دماء على الأسفلت

للكاتب أسامة أنور عكاشة، قدم نور الشريف مع المخرج عاطف الطيب فيلم «دماء على الأسفلت» عام 1992 بطولة إيمان الطوخي، حسن حسني، حنان شوقي، طارق لطفي.

ليلة ساخنة

عام 1995 قدم نور الشريف مع المخرج عاطف الطيب فيلم «ليلة ساخنة»وهو أخر فيلم حضر «الطيب» عرضه قبل وفاته، سيناريو وحوار رفيق الصبان ومحمد أشرف القرشي، بطولة لبلبة، سيد زيان، عزت أبوعوف، وحصد الفيلم عدة جوائز من مهرجانات دولية.