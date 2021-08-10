غلق وتشميع مركز دروس خصوصية بحي غرب أسيوط

شنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب أسيوط، حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية، أسفرت عن غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية في شارع المكتبات بالحي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومواجهة مراكز الدروس الخصوصية.

وقال محمد بشير، رئيس حي غرب أسيوط، إنه بناءً على توجيهات محافظ أسيوط وفي إطار الاهتمام بالقضاء على المخالفات وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، تم تنفيذ حملة برئاسته، ضمت أحمد ثابت، نائب رئيس الحي، ومسئول الإدارة التعليمية، وتم غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بشارع نيلة خاتون بدائرة القسم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على السنتر بعد تجاهله للقرارات الوزارية، وأخذ إقرارات عليهم بإغلاق المركز، كما تم إخطار مديرية التربية والتعليم بأسيوط لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدً رئيس حى غرب على عدم التهاون في مواجهة أي مخالفات تضر بالصالح العام وأن الحملات مستمرة بنطاق المركز لفرض الانضباط وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وفي سياق متصل، أوضح أحمد ثابت، نائب رئيس حي غرب أسيوط، أنهم لاحظوا خلال وجودهم بأحد المخازن التابعة للحي، قيام عدد كبير من الطلاب بالدخول لإحدى الشقق السكنية، ويقومون بإغلاق الباب على الفور.

وأضاف: «تتبعتهم وفور فتح الباب ودخول الطلاب دخلت معهم، وفوجئت باستخدام المقر كسنتر للدروس الخصوصية، وبداخله أكثر من 50 طالبًا، وتبين أن السيدة وزوجها يقومان بإعطاء دروس في اللغة الإنجليزية للمرحلة الإعدادية، وبسؤال السيدة الموجودة بداخله، أنكرت أنه سنتر وذكرت أنهم يقومون ببيع مذكرات للطلبة».