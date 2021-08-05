أول رد من «التعليم» بشأن عقوبات الدروس الخصوصية وتطبيق منهج لكل شهر

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تداوله البعض بشأن أنّ المناهج في العام الدراسي الجديد 2021/2022 لن تكون كما درس الطالب في مختلف المراحل السابقة، كما نفى نيّة الوزارة الخروج بـ«مقرر جديد» كل شهر للقضاء على فكرة الدروس الخصوصية، وما تردد بشأن العقوبات الرادعة على المعلمين بشأن الدورس الخصوصية أيضا.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في منشور دونه عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، أنّ كل ما يتردد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

يذكر أنّ الدكتور طارق شوقي، أكد حرص الوزارة على الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد، موضحا أنّ المناهج الجديد تهتم بمهارات الطلاب، وأنّ العام الدراسي الجديد يبدأ اعتبارا من 9 أكتوبر 2021.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنّه يجب على الطلاب وأولياء الأمور التدقيق في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنّ جميع أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات.