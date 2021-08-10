نظر دعوى تعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراه 2 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سارة فتحي، التي تطالب فيها بإلزام مجلس الوزراء بتعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراه، اعتبارا من دفعة 2015، لجلسة 2 أكتوبر المقبل.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 1191 لسنة 75 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوي العاملة.

وطالبت الدعوى بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجيستير والدكتوراة من دفعة عام 2015.

وقال مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن الخطاب المرسل لرؤساء الجامعات الحكومية بخصوص حصر حاملي شهادات الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه لا يعني تعيينهم خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أن الوزارة طلبت من رؤساء الجامعات الإسراع في إمداد الوزارة بقاعدة بيانات لكل جامعة حول عدد الذين تحصلوا على الماجستير والدكتوراه من الجامعة، خلال الـ5 سنوات الماضية، بغرض تكوين قاعدة بيانات كاملة حول أعدادهم وتخصصاتهم، لكن لا نية لما تردد على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول بدء خطوات تعيينهم، كون التعيين لا يأتي سوى وفقا لقانون الخدمة المدنية، الذي ينص على أن التعيينات تتم وفقا لمسابقات حكومية حال الاحتياج.

يذكر أن المادة 12 من قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، قد حددت آليات التعيين في الجهاز الإداري للدولة، عن طريق امتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للامتحان، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان.