وزير التعليم يطالب الإعلام بعدم استخدام مصطلحات «ثانوية التابلت والبوكليت»

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «رأيي.. لا يوجد شيء اسمه ثانوية البوكليت، ولا ثانوية التابلت، ولا ثانوية البابل شيت، فهذه المسميات ما هي إلا تسطيح شديد للأمور».

وتابع: «وأرجو من السادة الإعلاميين عدم تناولها لأن الموضوع أكثر عمقًا من ذلك، ودعونا نفكر في فلسفة التقييم وهدف التطوير بدلًا من إهداره بهذه المسميات».