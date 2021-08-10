معلمة رياض أطفال بوسط سيناء تفوز بلقب «القدوة» على مستوى الجمهورية

أجرى قطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، احتفالية تكريم المعلمة القدوة لمعلمات رياض الأطفال على مستوى الجمهورية، والتي شاركت بها محافظة شمال سيناء.

وقامت بتمثيل اسم منطقة شمال سيناء فاطمة عبدالحي علي سليمان، معلمة رياض الأطفال بمعهد الشهيد حمادة فتحي الابتدائي بالحسنة في وسط سيناء، وذلك بعد إجراء تصفيات على مستوى المنطقة الأزهرية، وتنافست المعلمة على مستوى الجمهورية حتى حققت اللقب، لترفع اسم إدارة رياض الأطفال بمنطقة شمال سيناء عاليا، وتتحدى الصعاب وعوامل المكان والزمان، بحسب قولها.

وأعربت «فاطمة» عن سعادتها وامتنانها لتكريمها اليوم، من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وعدد من قياداتِ الأزهر الشريف.

واعتبرت أن هذا التكريم هو لجميع معلمات رياض الأطفال بمنطقة شمال سيناء، وأثنت في كلماتها بالشكر والتقدير للشيخ محسن أبو القاسم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، ومحمد عبد العظيم محمد عطية، مدير عام المنطقه للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، على كل ما قدموه من جهد لإتاحة كافة السبل للتفوق.

كما ذكرت أنها استفادت من خبرات خالد برهامي، مدير إدارة رياض الأطفال، وسلوى نجاتي، موجه عام رياض الأطفال، من خلال المتابعات الدورية من مجهود للوصول إلى القمة.