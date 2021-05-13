أهالي شمال سيناء يؤدون صلاة العيد وسط الالتزام بالإجراءات الوقائية

أدى المواطنون صلاة العيد بمساجد محافظة شمال سيناء التى حددتها مديرية الأوقاف، وسط الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا «كوفيد 19» بغالبية المساجد بمدن «العريش وبئر العبد والشيخ زويد».

وشددت إدارة مسجد النصر بمدينة العريش «أحد أكبرمساجد المحافظة»، على المصلين بضرورة اتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة واستخدام المصلاة الخاصة بكل شخص أن أمكن، وذلك بعد رش وتعقيم مداخل ومخارج المساجد والفرش الخاص بالمصلين ومنطقة وضع الآحذية المغطاة بالرخام.

فيما شهدت بعض الدواوين العائلية فى العريش والشيخ زويد عدم الالتزام الكامل بارتداء الكمامة، مع تبادل القبلات والمصافحة، والتنمر على من يرفض المصافحة باليد، حيث قال أحد المواطنين غير الملتزمين: «الكمامة وعدم السلام لن ينفعك، ولن يصيبك ألا ما مكتب الله لك».

وقال الشيخ محمد عزام، شيخ مسجد النصر، معلقا على من يرفضون ترك المصافحة ولبس الكمامة: «أن ذلك يعد مخالف للدين، فإن الدين الإسلامى دين وقاية وعلاج، وما أقره العلماء، سواء علماء الطب أو علماء الحديث، لا يتعارض مع التقدم والتوكل على الله، فإنك بالالتزامك تطبق تعاليم الدين الإسلامى.

وكانت مديرية أوقاف شمال سيناء، استعدت لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمزيدا من التنبيهات والتشديدات على جميع خطباء المساجد والعاملين بضرورة منع دخول المصلين الغير مرتدين كمامات، وضرورة التباعد وحمل المصلاة الخاصة بكل مصلى.

فيما قامت المساجد بتكليفات المديرية عبر رش وتعقيم المدخل الرئيسية للمساجد وعدم فتح الحمامات وأماكن الوضوء بشكل قاطع، وأن المساجد التى تخالف التعليمات سوف تغلق فورا.

وخصصّت مساجد محافظة شمال سيناء، موضوع اتساع أبواب الخير، في الرسالة المحمدية خلال خطبة عيد الفطر المبارك.

تخصيص 600 مسجد لآداء صلاة العيد

وكانت مديرية الآوقاف بشمال سيناء أكدت قبل يومين، أن صلاة العيد ستقام في المساجد الكبري وعددها 600 مسجد بالمحافظة، لافتة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المصلين وارتداء الكمامات الواقية.