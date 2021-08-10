طلاء واجهات العقارات المطلة على محور شينزو آبي بمدينة نصر «صور»

شهدت أحياء محافظة القاهرة اليوم، نشاطًا ملحوظًا من أجل تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين واستعادة المظهر الحضاري للشوارع والميادين، فى حي شرق مدينة نصر بقيادة العميد أحمد أنور، رئيس الحى، إذ جرى تنفيذ خطة التطوير الشاملة لشوارع مدينة الأمل- عزبة الهجانة سابقًا، وطلاء العقارات المتاخمة لمحور شينزو آبى، بالإضافة إلى رفع الإشغالات ومصادرة الشيشة من المقاهي المخالفة من طريق النصر والخليفة الظافر، والحي السادس، وخلف قسم الشرطة، كما جرى إيداع الأحراز بمخازن الحي، كما يواصل حي غرب مدينة نصر التصدي للمخالفات من خلال حملة إزالة الإعلانات المخالفة بامتداد شارع مصطفى النحاس.

وأعلن حى غرب القاهرة، وجود خدمة الحي التكنولوجي المتنقل غدًا، بشارعي محمود بسيونى وطلعت حرب لتقديم الخدمات للجمهور، وذلك فى إطار تبسيط الإجراءات للمواطنين وتقديم خدمة أفضل من جانب المحليات، كما زار حي غرب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، فى إطار التواصل المستمر مع نواب البرلمان والعمل على حل مشكلات المواطنين، ومناقشة الخطة الاستثمارية فى نطاق الحي والعمل على تنفيذها طبقًا للتعليمات الصادرة.

مصادرة الشيشة بـ«الزيتون»

كما شن حي الزيتون حملة لمصادرة الشيشة من المقاهي بشارعي سليم الأول وطومان باي، وإيداعها مخزن مضبوطات الحي، كما قاد العميد هاني رضا بدوى، رئيس حي الشرابية، حملة بمشاركة إدارات الطب البيطري والتموين والصحة والبيئة للتأكد من سلامة الأغذية والسلع، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر إعدام لمنتجات منتهية الصلاحية، ومحضر إشغال و 3 محاضر صحة ومحضر تموين.

استمرار نقل وإخلاء منطقة أبو قرن

كما شهد حى مصر القديمة، استمرار أعمال إخلاء وإزالة منطقة أبو قرن ضمن خطة تطويرالعشوائيات.

وأسفرت أعمال اليوم عن إخلاء وإزالة 9 عقارات وتسكين المستحقين بهم فى وحدات سكنية بمشروع «معا» بمنطقة السلام، مع استمرار أعمال المتابعة للمنطقه حتى تمام الانتهاء من إزالتها بالكامل، وتوفير المساكن الأدمية لقاطني العشوائيات طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.