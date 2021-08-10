محافظة القاهرة تعلن عن حاجتها لـ100 مهندس في 3 تخصصات

نشرت محافظة القاهرة إعلان رقم 1 لسنة 2021، عن حاجتها لشغل 100 مهندس في تخصصات «مدني، عمارة، تخطيط عمراني»؛ للعمل بديوان عام المحافظة والأحياء التابعة بنظام الاستعانة.

وتستعرض «الوطن» الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة؛ وفقًا لإعلان المحافظة، على النحو التالي:

- أن يكون المتقدم من الحاصلين على مؤهل بكالوريوس هندسة تخصص «مدني، عمـارة، تخطيط عمراني».

- أن يكون من أبناء محافظة القاهرة.

- ألا يزيد سن المتقدم لشغل الوظيفة عن 30 سنة في 1 / 9 / 2021.

- تقديم ما يفيد تأدية الخدمة العسكرية أو شهادة الإعفاء منها.

المستندات المطلوبة

- صورة من المؤهـل الدراسي الحاصل عليه.

- صورة من شهادة الميلاد.

- صورة من بطاقـة الرقم القومي سارية.

- صورة من شهادة القيد بنقابة المهندسين.

- صورة من شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور، على أن تقدم الطلبات باسم رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين ـ قسم التعيينات- خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر الإعلان.

- التقديم يبدأ من 10/ 8/ 2021 حتى 25 /8 /2021.

وأشارت المحافظة إلى أنه للاستفسار يرجى الاتصال برقم «01005064670»، لافتة إلى أنه يتم تقديم الطلبات من خلال الإدارة المركزية لشئون العاملين «قسم التعينات».