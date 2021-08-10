«الصحة»: نسبة وفيات الأطفال منذ بداية جائحة كورونا ثابتة

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر تتوجه لتوفير أنواع مختلفة من اللقاحات، لافتة إلى أن مستوى الأمان والفعالية متقارب عند كل اللقاحات ضد فيروس كورونا، مشددة على أن معدل وفيات الأطفال ثابت منذ بداية جائحة كورونا.

وأكدت «عاصم» خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC» اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية مفيدة شيحة والإعلامية منى عبد الغني، أن لقاح جونسون آند جونسون يجرى إعطاء جرعة منه للأشخاص، وهو مصنع بنفس طريقة «سبوتنيك»، لافتة إلى أنه جيد بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة هو وباقي اللقاحات، مشيرة إلى أنه لا يجب الربط بين فاعلية اللقاح والأعراض التي تظهر على الشخص.

وأوضحت مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، أن لقاح جونسون آند جونسون نسبة الفعالية الخاصة به مرتفعة، مبينة أن مصر ليس لديها أولوية لتلقيح الشباب الذين أقل من 18 سنة.

وذكرت مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، أن هناك تخوفات من عدم قدرة اللقاحات للتأثير على السلالات المتحورة من فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن هذا لم يحدث حتى الآن، منوهة أن جرعات اللقاحات يجرى إجراء عليها تحليل من أجل التأكد من فعاليته، لافتة إلى أن نسبة وفيات الأطفال بسبب فيروس كورونا ثابتة منذ بداية الجائحة.