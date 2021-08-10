تعرف على أماكن استخراج شهادات لقاح كورونا المؤمنة في الغربية

شهدت قرى ومراكز محافظة الغربية، استمرار توافد المواطنين علي ديوان مديرية الصحة، اليوم، للاستعلام عن الأماكن والمقرات المخصصة لاستخراج شهادات لقاح كورونا المعتمدة للسفر للخارج.

تخصيص 6 مكاتب لاستخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا

وأعلنت مديرية الصحة بالغربية، عن تخصيص 6 مكاتب لاستخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل الصحة بالغربية، إن المقرات المحددة تضمنت «ديوان إدارة المحلة أول- مكتب صحة كفر الزيات- مكتب صحة زفتى- مكتب صحة قطور- مكتب صحة بسيون- مكتب صحة سمنود».

استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة

وكشف «حميدة»، أنه سيتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي 100 جنيه للمصريين، و10 دولارات للأجانب، مشيرا إلى تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل رمز الاستجابة السريع «QR CODE».

وأوضح أن وزارة الصحة، بصدد الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للأندرويد والآيفون، ليكون بمثابة جواز سفر صحي الكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم خلال الفترة الجارية.

وشدد وكيل وزارة الصحة، على ضرورة استكمال المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الغربية، تنفيذا لتوجيهات الدكتوره هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

استمرار المرور علي المستشفيات لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى

وفي ذات السياق، وجّه وكيل الصحة، إلى ضرورة استمرار المرور على المستشفيات، لمتابعة انتظام العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، وشدد على تشكيل لجان من الرقابة والمتابعة، تحت إشراف مدير الطب العلاجي بالمديرية، للمرور علي الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات العامة والصدر والحميات، والتأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وارتداءهم للواقيات الشخصية أثناء العمل، وتوافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والحرص علي الإستماع إليهم، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة.