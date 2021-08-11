أسعار المانجو في الإسماعيلية.. الأغلى بـ 180 جنيها للكيلو

مع بدء انخفاض محصول المانجو في الأسواق واختفاء بعض الأنواع، ارتفعت أسعار المانجو في الإسماعيلية بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، حيث وصل سعر بعض الأنواع إلى 180 جنيها.

أسعار المانجو في الإسماعيلية

وبدأت أسعار المانجو في الإسماعيلية خلال الثلث الأول من شهر أغسطس، بـ 25 جنيها للكليو الواحد، لأنواع الزبدة والسكري الأبيض الذي بدأ في التلاشي من الأسواق.

وارتفعت أسعار السكري الممتاز لتصل إلى 35 جنيها للكيلو، ووصل الكيلو الفاخر إلى 40 جنيها في الأسواق، فيما بلغت أسعار التومي 25 جنيها للكيلو، والنعومي 30 جنيها.

وارتفعت أسعار المانجو العويس لتصل إلى 80 جنيها للكيلو الفاخر، فيما وصل سعر كيلو الفص إلى 125 جنيها للكيلو الواحد، في ارتفاع غير مسبوق.

وقال إبراهيم صالح، أحد مزارعي المانجو في الإسماعيلية، لـ«الوطن»، إن ارتفاع أسعار بعض الأنواع في الوقت الحالي، جاء بسبب إقبال المواطنين على شراء المانجو بكثرة.

وأضاف، «بعض المواطنين يقبلون على شراء المانجو وتخزينها، بالإضافة لقلة المحصول هذا العام في بعض الأنواع».

أسعار المانجو في الإسماعيلية.. الفونس 40 جنيها والتيمور 25 جنيها

ووصلت أسعار المانجو التيمور 25 جنيها للكيلو، والفونس 40 جنيا للكيلو، والهندي 25 جنيها للكيلو.

وقال «صالح» إن أسعار المانجو من المتوقع لها الارتفاع مع نهاية شهر أغسطس لقرب انتهاء الموسم واختفاء بعض الأنواع مثل السكري والعويس والفص.

وتابع: «سيتبقى فقط الأنواع الأجنبية مثل الكيت والكينت والنعومي والهندية حتى آخر شهر أكتوبر تقريبا»، مؤكدا أن الأسعار ستنحصر بين 35 و55 جنيها للكيلو بحسب النوع.

وقال أحمد صيام، تاجر مانجو، إن انخفاض كميات المانجو المعروضة سبب من الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار المانجو.

وأضاف «صيام»، لـ «الوطن»، أن معظم مزارعي المانجو لديهم مديونية كبيرة للتجار لاقتراضهم أموالا قبل بداية الموسم لشراء أسمدة ومبيدات زراعية، متابعا «لن يستطيعوا تسديد الديون هذا العام وقد يتعرض بعضهم للحبس».

ويتوقع «صيام» أن يتوقف موسم المانجو عند بداية شهر سبتمبر المقبل، بسبب بدء انخفاض المعروض من أنواع المانجو خلال الأيام الحالية.