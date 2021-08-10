نهى النحاس خلال ملتقى شباب الدارسين بالخارج: الجيل الحالي محظوظ باهتمام القيادة السياسية

خلال فعاليات الملتقى السابع لشباب المصريين الدارسين بالخارج، الذي افتتحته السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة مساء اليوم الثلاثاء، استعرضت نهى النحاس، الخبيرة الإعلامية والشريك الإداري لشركة «30N»، العمل مع وزارة الهجرة في مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج، مؤكدة أن أبناءنا بالخارج كنوزٌ ينبغي الاستفادة منها والحفاظ عليها وتنميتها، ومن هنا جاء العمل على الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج والتي استغرقت النقاشات حولها نحو 3 شهور، وبعدها إطلاق مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج.

النحاس: شباب مصر عظماء فيما يحققونه من إنجازات رغم صغر سنهم

وتابعت أن مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج يقوم على فتح الباب للحوار والمناقشة بين مؤسسات الدولة والشباب، موضحة أن الفعاليات والخطط من مقترحات الشباب وهو المحرك الأساسي، مؤكدة أن شباب مصر عظماء فيما يحققونه من إنجازات رغم صغر سنهم.

وأشادت بعقول الشباب المصريين بالخارج وحرصهم على تنمية الوطن، ونقل الخبرة إلى الداخل والتأكيد على أن مصر تنهض بعقول أبنائها وحرصهم على تطوير مهاراتهم، مؤكدة أن الجيل الحالي محظوظ باهتمام القيادة السياسية بتمكين الشباب ومنحهم الفرص في كل المجالات، وآخرها ما أحرزه أبطالنا في أولمبياد طوكيو رغم الظروف الصعبة.

وحذرت الشباب من مخاطر الشائعات، وأكدت أهمية الرد عليها وتوضيح الحقائق بالبراهين والأدلة، والتعريف بما تقوم به مصر من جهود كبيرة في مختلف القطاعات.

وكيل لجنة التضامن يشيد باستراتيجية شباب الدارسين بالخارج التي أطلقتها وزارة الهجرة

من جانبه، أعرب النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن سعادته بوجوده في الملتقى، مشيدًا باستراتيجية شباب الدارسين بالخارج التي أطلقتها وزارة الهجرة وما حققته من نجاح ملموس يعكس إيمان الدولة المصرية بكافة أركانها بضرورة تمكين الشباب.

واستعرض «فتحي» رحلته وتجربته الشخصية خلال الملتقى، وشدد على أن الدولة تؤكد دائما على دعم الشباب المصري، وهذا جعل جميع الوزراء أن يكون لديهم مساعدون من الشباب، وأصبح الشباب يشاركون بقوة في عملية التنمية الجارية في الدولة، موضحا أن الأمر في مصر الآن وفي عهد الجمهورية الجديدة أصبح أفضل بكثير بفضل توجيهات القيادة السياسية والأداء الجيد للحكومة المصرية.

وقدم للشباب عددا من النصائح أولاها ضرورة العمل بشكل متواصل والإصرار على النجاح حتى ينعكس ذلك على شخصك وبلدك، وتابع: «لن تحقق أي نجاح إلا برضاء والديك عليك، ولو كنت ممن فقد أحدهما فحقق نجاحات لأجلهما».