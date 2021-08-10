اليوم.. «الهجرة» تطلق الملتقى السابع للمصريين الدارسين بالخارج 

تطلق السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مساء اليوم الثلاثاء، النسخة السابعة من ملتقيات الشباب المصريين الدارسين بالخارج، بمشاركة نحو 200 من هؤلاء الشباب خلال الأعوام الماضية وبالإضافة إلى الطلاب الجدد، وذلك لتبادل الخبرات وإعلان ممثلي مركز وزارة الهجرة للحوار «MEDCE» الذي تم إطلاقه في يناير الماضي ليكون منصة تجمع أبناءنا بالخارج.

من ناحيتها، أوضحت مكرم أنه جرى اختيار ممثلي مركز الحوار وفقًا لمعايير واضحة جرى الإعلان عنها مسبقًا منذ فتح الباب للتقدم على موقع المركز، مضيفة أنه قد تم مسبقا تشكيل لجنة للتصفيات الأولية وبعدها التصفيات النهائية والتي تُعلن نتيجتها غدًا، بحضور عدد من شباب الدارسين بالخارج عبر تطبيق «Zoom» من دول عدة حول العالم.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن ملتقيات شباب الدارسين بالخارج تقوم على ربط شبابنا ببعضهم البعض، لتذليل أي عقبة قد تواجه الدارسين الجدد، بجانب اكتساب الخبرة ممن سبقوهم لتلافي حالة الصدام الثقافي التي ربما يواجهها بعض الطلاب خارجيا، بجانب التعرف على أجواء الدراسة بالخارج وظروف المعيشة والتشبيك مع الطلاب الذين يدرسون في نفس الجامعة أو يعيشون في نفس البلد لتسهيل الاندماج في الحياة الجديدة.

ويجمع هذا الملتقى الطلاب المصريين الذين سيلتحقون بالجامعات في الخارج قبل مغادرتهم، مع زملائهم الذين يدرسون في دول أجنبية بالفعل على أرض الواقع وعبر تطبيق «Zoom»، وتنظمه وزارة الهجرة لمناقشة كل ما يتعلق بالدراسة والحياة في الخارج للطلاب الجدد مع تزويدهم بخدمات وأنشطة عديدة.

وكانت الوزارة أطلقت عددًا من الملتقيات بدأت في يوليو 2020، حيث تعرف الشباب على دور الأكاديمية الوطنية للتدريب، بجانب عرض التحديات التي يواجهونها في الخارج، وسبل تحسين صورة مصر في الخارج والرد على الشائعات، ثم جاء الملتقى الثاني في يناير 2021، حيث تم الإطلاق الرسمي لـ «الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج»، والتي جاءت لخلق مكون رئيسي لجميع الفاعليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة لأبناء الدارسين بالخارج، وكذلك إنشاء مظلة واحدة تجمع كافة أبناء المصريين المغتربين لزيادة ربطهم بوطنهم حتى لا ينقطعون عنه ويشاركونه في خطة البناء والتنمية.

وفي فبراير 2021، نظم مركز وزارة الهجرة للحوار الملتقى الثالث بين عدد من شباب الدارسين بالخارج وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من أعضاء مجلس النواب ونواب المحافظين بعنوان «المشاركة السياسية في مصر: تمكين الشباب بين الواقع والمأمول» بحيث جمع اللقاء 30 شابا على الأرض، و20 عبر تطبيق زووم؛ لاستعراض تجربة الدولة المصرية في تمكين الشباب ومشاركتهم في الحياة السياسية وخلق كوادر حقيقية تستطيع صناعة الفارق لصالح الارتقاء بمصر وتحقيق التنمية.

فيما تناول الملتقى الـرابع الأسئلة الشائعة عن سد النهضة، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، في مارس 2021، لشرح أبعاد القضية وتعريف الشباب بما قطعته مصر من خطوات دبلوماسية وتفاوضية، حفاظًا على حقوقنا التاريخية.

وفي أبريل 2021، جاء الملتقى الـخامس بعنوان «المصريون في الخارج: جسور التواصل»، وتناول حقوق وواجبات المصريين بالخارج والتحديات التي تواجههم وأساليب التواصل بينهم وبين الدولة المصرية في الوقت الراهن، وذلك عبر تطبيق «Club House».

وفي يونيو 2021، انطلق الملتقى الـسادس للتعريف بأنشطة ومبادرات مؤسسة «حياة كريمة»، ودورها في تنمية المجتمع المصري، وكيفية الانضمام لها والمشاركة بأنشطتها وخدماتها، وذلك بمشاركة أعشاء من المؤسسة عبر تطبيق «Zoom».

وتجدر الإشارة إلى أن مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج تم تدشينه في يناير 2021، ليعمل كمظلة حوارية ومعرفية خاصة بشبابنا في الخارج، بهدف تشجيع استدامة التواصل والحوار بين الدارسين المصريين بمختلف دول العالم وبين الوزارة، وذلك بالتعاون مع الخبيرة الإعلامية نهى النحاس، رئيس مجلس إدارة شركة «30 N degree» للاستشارات الاستراتيجية، في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.