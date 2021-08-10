بروتوكول تعاون بين «المركزي لمتبقيات المبيدات» ومجموعة إنترتك العالمية

استقبلت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، ممثلي مجموعة شركات «إنترتك العالمية»، وهم حسام الدين مصطفي، مدير العمليات بالشركة، والمهندس خالد محمود، مدير المبيعات في مصر، والمهندس أسامة جمال، مدير مجمعة الخدمات الحكومية iGo، وذلك بمقر المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، لمناقشة تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين.

وشارك في الاجتماع من المعمل، الدكتور طاهر قدح، رئيس قسم التسويق بالمعمل، والدكتور محمود السيسي، مدير التدريب، وتم مناقشة التعاون القائم بين الطرفين، خلال الفترة السابقة، من خلال تقديم الخدمات التحليلية والاستشارات الفنية، كما تم تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين، من خلال التدريب وورش العمل، وإجراء الدراسات البحثية، بالتنسيق لصالح الطرفين، وتعتبر مجموعة «إنترتك» من أكبر الشركات العالمية في مجال الفحص والاعتماد في العالم.