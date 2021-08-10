لجان مكثفة من وزارة الزراعة للمرور على مصانع الأعلاف بالبحيرة

وجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، إلى ضرورة متابعة مصانع الأعلاف بجميع مراكز الجمهورية، للوقوف على السلبيات والإيجابيات، فى إطار خطة الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وجودة إنتاج الأعلاف المصنعة.

واستقبل المهندس محمد إسماعيل الزواوى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، لجنة من الوزارة اليوم، تضم المهندس عبد العزيز إمام مدير عام الإدارة العامة للأغذية والأعلاف بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمهندس عبد السلام الشيخ عضو المعمل الاقليمى للأغذية والأعلاف بوزارة الزراعة، ووجه الدكتورة نهال كمال برتو، وكيل إدارة الإنتاج الحيوانى ورئيس قسم الرقابة على جودة الأعلاف، بمرافقة اللجنة لتسهيل عملها.

واستقبل اللجنة بمركز حوش عيسى المهندس حسن زكرى رئيس قسم الإنتاج الحيوانى، وتم المرور المفاجئ على عدد من مصانع الأعلاف بنطاق مركز حوش عيسى وقامت اللجنة بزيارة مصنع للأعلاف بناحية الكوم الأخضر، وعدد من المصانع بالمنطقة الصناعية بالطرانه، وتم سحب عينات من الخامات والأعلاف المصنعه للوقوف على مدى مطابقتها للتسجيلات المعتمدة من وزارة الزراعة.

وقالت الدكتورة نهال كمال برتو، وكيل إدارة الإنتاج الحيوانى ورئيس قسم الرقابة على جودة الأعلاف، إن لجان المتابعة تقوم بصفه دورية بمتابعة مصانع الأعلاف بنطاق المحافظة، وذلك لإجراء حصر للخامات الموجودة بالمصنع، والتأكد من صلاحيتها.

وأكدت متابعة المركزات والبرمكسات فى علف الدواجن من حيث تاريخ ومدة الصلاحية، ومتابعة حالة التخزين للخامات والأعلاف المصنعة فضلا عن مراجعة العينات التى مر عليها 48 ساعة ولم ترسل للتحليل حتى تاريخ الزيارة، والعينات التى مر عليها أكثر من 10 أيام ولم ترد نتائجها من المعمل.