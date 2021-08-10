خلال 24 ساعة.. مصرع 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار ببني سويف وقنا

لقى 4 أشخاص مصرعهم، اختناقا داخل حفرتين بمحافظتي بني سويف وقنا، أثناء التنقيب عن الآثار، وجرى نقلهم إلى مشرحة مستشفيي بني سويف وقنا تحت تصرف النيابة العامة.

التنقيب عن الآثار في بني سويف

في محافظة بني سويف تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا بورود بلاغ من قسم شرطة بني سويف الجديدة، بمصرع شخصين أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل منطقة شرق النيل بمدينة بني سويف، فوجه بسرعة اتخاذ الإجرءات اللازمة ونقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وضبط المشاركين في عملية الحفر والأدوات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وانتقل الرائد أحمد النبوي، رئيس وحدة مباحث قسم بني سويف الجديدة، إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة كل من «مينا م.»، 27 سنة، عاطل، مقيم بمساكن الشرق، و«م. م.»، 37 سنة، نجار، مقيم قرية «باروط»، وتم انتشال جثتيهما من حفرة بأحد المنازل، حيث دلت التحريات الأولية على أنه أثناء قيام المتوفين بالتنقيب عن الآثار خلسة داخل المنزل، برفقة 5 آخرين، هم: «عزت ق.»، 60 سنة، و«حمدي ع.»، 70 سنة، و«سليمان ح.»، 27 سنة، و«أشرف م.»، 43 سنة، و«مرقص ع.»، 42 سنة، سقطا في الحفرة، حيث لقيا مصرعهما في الحال.

وألقت وحدة مباحث قسم شرطة بني سويف الجديدة القبض على الـ5 متهمين، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في التنقيب عن الآثار، كما تم ضبط السيارة المستخدمة، يمتلكها المتهم الثاني، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم برقم 1078 لسنة 2021.

التنقيب عن الآثار في قنا

وفي محافظة قنا، انهار بئر على عاملين أثناء التنقيب عن الآثار، بقرية دندرة، مما أسفر عن مصرعهما تحت الأنقاض.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا بوقوع حادث انهيار بئر أثناء التنقيب عن الآثار بمنطقة حاجر الجبل بين الدير الغربي وقرية دندرة بأحد المنازل، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.