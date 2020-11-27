ضبط عاطل أثناء التنقيب عن الأثار داخل منزله بالخانكة

نجحت مباحث مركز شرطة الخانكة، في ضبط عامل أثناء قيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بدائرة المركز، وتم ضبط المتهم وأدوات الحفر وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي إخطارًا من المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بقيام أحد الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله الكائن بناحية كفر حمزة دائرة المركز.

وجرى إخطار اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، والعقيد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة.

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط مالك المنزل المدعو “ع. ش. ي” 49 عامًا (عامل) ومقيم كفر حمزة المركز، أثناء قيامه بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه.

وبإجراء المعاينة تبين وجود حفرة داخل إحدى الغرف بالطابق الأرضي بعمق حوالي 4 أمتار وقطر 1.5 متر، وتم التحفظ على أدوات الحفر، وضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق.