هل تؤثر الحرارة والرطوبة العالية على كورونا؟.. «العليا للفيروسات» تُجيب

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الفترة الحالية تشهد زيادة في أعداد إصابات فيروس كورونا «كوفيد 19» بين المواطنين، قائلا: «هناك بعض الحالات موجودة، وبسبب إجازات العيد وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، أصبح هناك حالات وزيادة في أعدادها»، مؤكدا أن الأمل في السيطرة على الفيروس والحد من انتشاره، هو ضرورة السرعة في الحصول على التطعيم وزيادة نسب الحاصلين عليه، بالإضافة إلى الرجوع للإجراءات الاحترازية.

العليا للفيروسات: يجب الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب أيضا على الجميع عدم التراخي في الإجراءات الاحترازية وتقليل الزيارات العائلية والتعامل بجدية في الأماكن المشهود لها بالازدحام، وكذلك الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

وعن ارتفاع درجات الحرارة، ووجود رطوبة في الجو، هذه الأيام، وتأثيرها في كونها عامل انتشار لكورونا من عدمه، أوضح عضو العليا للفيروسات التنفسية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن رطوبة الجو لا تكون عاملا لانتشار الفيروس بين المواطنين عن طريق الهواء، موضحا أن سخونة حرارة الجو عامة تقلل من نسب انتشاره ولا تكون عاملا لانتقاله، مؤكدا أنه يجب على المواطنين أن يحققوا التباعد الاجتماعي أثناء تواجدهم بالقرب من بعضهم البعض، بجانب ارتداء الكمامة.

وناشد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية المواطنين، ضرورة السرعة في التسجيل للحصول على اللقاح بجانب الاهتمام بالأطعمة والمشروبات المحفزة للمناعة، التي تساعد في تقوية مناعة الجسم لمجابهة الفيروسات عامة.