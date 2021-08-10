انطلاق أكبر مؤتمر متخصص في جراحة الأوعية الدموية بالشرق الأوسط الخميس

ينطلق الخميس المقبل، المؤتمر السابع عشر للجمعية المصرية، والمؤتمر السادس لأقسام جراحة الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية بمستشفيات جامعة الأزهر، وعلى مدار ثلاث أيام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ويقام المؤتمر بمشاركة رموز متميزة من جراحي الأوعية الدموية والتخصصات المختلفة والمتعمقة في علاج القدم السكري ومضاعفاته، مثل الجراحة العامة والعظام والتجميل والأعصاب والغدد، ويتضمن 137 متحدثا ورئيس جلسة مصري، و30 متحدثا أجنبيا، من 18 دولة أجنبية، يشاركون في 15 جلسة، و15 ورشة عمل، و155 محاضرة علمية، بمشاركة حية من 24 دولة من أنحاء دول العالم.

وعلى هامش المؤتمر، تقام بعض الأنشطة التنموية والاجتماعية، منها استعراض مبادرة «قدم صحيح» لعلاج مرضى القدم السكري غير القادرين، وتنفيذ ورش عمل لتدريب شباب الأطباء والتمريض والفنيين، ومسابقات لتنشيط البحث العلمي للشباب من جراحي الأوعية الدموية.

المؤتمر تم الإعداد له على مدار عام ونصف، وحجز فنادق عالمية ذات مساحات خارجية واسعة بقوة استيعابية 1000 غرفة، وقاعات محاضرات كبيرة معقمة بالكامل بأحدث أجهزة التعقيم الحديثة، مع نقل حي مباشر لكل فعاليات الحدث الأكبر في جراحة الأوعية بمصر 2021، ويقام خلال المؤتمر «سمبوزيوم» علمي ينظمه المكتب العلمي third eye يعرض خلاله أحدث تكنولوجيا عالمية لعلاج القدم السكري بتكنولوجيا الفضه الرباعية tetrasilver.

جدير بالذكر أن المؤتمر يقام تحت رعاية الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب بنين القاهرة.