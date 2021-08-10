على طريقة «لصوص لكن ظرفاء».. «حرامية» يسرقون محتويات عقار بعد ثقب جدرانه

شهد مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، واقعة سرقة على طريقة فيلم «لصوص لكن ظرفاء»، وذلك حينما ثقب عدة أشخاص جدران منزل، وقاموا بسرقة محتوياته بالكامل في قرية عزبة الدكتور، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لتحديد هوية الجناة الذين ثقبوا الجدار الخلفي للمنزل والمطل على الأراضي الزراعية، وقاموا بإفراغ المنزل من كل محتوياته، بعد أن قاموا بكسر أبواب الوحدات السكنية الخالية من السكان.

«لصوص لكن ظرفاء» ثقبوا منزل وسرقوا محتوياته بالكامل

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة زفتى، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، من «محمود. م. الـ»، مقيم بزفتى، وآخرين من أصحاب العقار، بأن أهالي القرية أخبروهم بوجود كسر في الجدار الخلفي للمنزل والمطل على الأراضي الزراعية، مما يوحي بحدوث سرقة للمنزل.

سرقة أجهزة ومفروشات وأثاث وجهاز كامل لعروس

وأفاد المُبلغ أنه حرص على التوجه بصحبة أصحاب المنزل ومستأجري الوحدات المغلقة، فتبين سرقة كافة محتويات المنزل من أجهزة ومفروشات وأثاث، ومن بينهم جهاز كامل لعروس لم يستخدم بعد.

وانتقلت سيارة شرطة النجدة، لمحل الواقعة وتمت المعاينة المبدئية، وتحرير محضر بالواقعة، وسماع شهود عيان.

وأوصى مدير الأمن، بتشكيل فريق بحثي يقوده الرائد أمين طلعت، رئيس مباحث المركز، ومعاونه النقيب محمد سرحان، تحت إشراف المقدم محمد الدهراوي، مفتش مباحث فرع البحث الجنائي بالسنطة وزفتى، تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية، لكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط الجناة.

وأفاد أهالي القرية وأصحاب المنزل المكون من أربعة طوابق، أن الواقعة تمت على عدة أيام لنقل المنقولات كثيرة وتحتاج لسيارة كبيرة لنقلها، ولا يستطيع أحد أن يقوم بإفراغ محتويات شقق سكنية من كافة محتوياتها إلا في وقت طويل.

اللصوص أفرغوا المنزل من كامل محتوياته إلا من ثلاجة ضخمة

وأشار أهالي القرية أن المنزل لا يوجد به سكان، ومجرد دخوله أصبح بعيدًا عن أعين الجميع، مشيرين أن اللصوص أفرغوا المنزل من كامل محتوياته إلا من ثلاجة ضخمة الحجم وثقيلة الوزن، وطاقم من الصيني معبأ في صندوق عملاق، وخلاف ذلك تم إفراغ جميع الوحدات السكنية من كافة الأغراض.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة.