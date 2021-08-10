وزير الاتصالات: جامعة مصر المعلوماتية تتعاون مع «بوردو» و«مينسوتا»

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن جامعة مصر المعلوماتية سيكون عليها إقبالٌ كبير، موضحًا أن الطالب المصري واعٍ وذكي، ومقبل جدًا على تخصصات تكنولوجيا المعلومات، وهذا ما دفع إلى تأسيس جامعة متخصصة في هذا المجال، والجامعة يمكنها التعاقد مع جامعات دولية مرموقة لإتاحة أفضل التقنيات وأساليب التدريس، موضحًا أنهم تعاقدوا مع جامعتين أمريكيتين أولهما جامعة بوردو الأمريكية، والطلبة سوف يتعلمون بنفس الطريقة التي تُعلم بها جامعة بوردو، وفي السنة الأخيرة سوف يسافر الطالب إلى أمريكا ليحصل على بكالوريوس من «بوردو».

وأضاف «طلعت»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الثلاثاء، أن الجامعة الثانية التي تعاقدوا معها هي جامعة مينسوتا، وستكون بنفس الطريقة، يدرس الطالب ثلاثة سنوات في مصر ثم يسافر إلى الولايات المتحدة للحصول على البكالوريوس من هناك، وإذا كان الطالب لا يرغب في السفر فإنه حر في ذلك.

وشدد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن الجامعة تضم 4 كليات، وجميعها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسبات، والروبوتات، والفنون الرقمية، مشددًا على أن الجامعة عبارة عن مبنى واحد، وسوف يبنون منشآت لـ6 كليات، والطاقة الاستيعابية لها 2000 طالب، و10 آلاف طالب بعد استكمال 4 سنوات، والتوسع في القبول، مؤكدًا على أنهم ليس لديهم مرونة في مسألة التفوق الأكاديمي، والجامعة رفيعة المستوى والطالب الضعيف أنصحه بألا يقدم للالتحاق بالكلية، لأنه لن يستطيع استكمال الدراسة، وكل الطلبة سوف يخضعون لامتحان قدرات.