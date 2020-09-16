طلعت عن جامعة مصر المعلوماتية: تدرب الشباب على علوم الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة

استفسر الرئيس عبدالفتاح السيسي من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت عن موعد افتتاح جامعة مصر المعلوماتية بمدينة مصر المعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال طلعت خلال حفل افتتاح الجامعة المصرية اليابانية بالإسكندرية إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تعمل على اتمام بناء الجامعة المعلوماتية وتسعى للانتهاء منها في أسرع وقت.

وتحدث طلعت عن الجامعة المعلوماتية باعتبارها ثاني المبادرات التي تشرع فيها وزارة الاتصالات والتي تستهدجف شريحة من الطلاب لتدريبهم وتأهيلهم بعلوم الاتصلات التكنولوجية الحديثة.

وأوضح طلعت أن جامعة مصر المعلوماتية يتم انشائها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية بكلفة قدرها 2 مليار جنيه.

وأشار أن الجامعة ستبدأ ب4 كليات مختلفة في مدينة المعرفة لافتًا أنهم قرروا بعد دراسة اكاديمية وعلمية مكثفة البداية بكليات الهندسة وعلوم الحاسب وتكنولوجيا الاعمال والفنون الرقمية.

وأكد طلعت ان العنصر الحاكم هو اختيار التخصصات التي يتطلبها سوق العمل حاليا ومستقبلا وهو العنصر الرئيسي لاختيار التخصصات الاكاديمية والتعليمة مشيرًا أن منهاج الوزارة هو اتاحة الفرصة لشبابنا بالتعليم بالتشارك مع اكبر الجامعات العالمية ذات السمعة المرموقة.

وكشف طلعت عن توقيع عقد مع جامعة "بيردو" والتي تعتبر من أحسن 10 جامعات في امريكا في الهندسة الكهربية وهندسة الحاسب والامن السيبراني لافتا أن هذه الجامعات ستمنح بكالوريوس من جامعة مصر المعلوماتية وجلمعة بيردو الامريكية كشهادة مزدوجة من البرنامج التعليمي الذي تصل مدته 4 سنوات.