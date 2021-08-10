الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني

أتاحت الدولة للمواطنين خلال العام الماضي إمكانية استبدال محاضر الممارسة، وهي طريقة يجرى خلالها المحاسبة على استهلاك الكهرباء بطريقة تقديرية، وغالبًا تكون أعلي من الاستهلاك، واستبدالها بالحصول على عداد كهرباء كودي، وهو عداد مسبق الدفع يجرى محاسبته حسب الاستهلاك، وتتواجد أغلبية تلك العدادات في المباني المخالفة.

ويتساءل البعض الذين أنهوا إجراءات التصالح في مخالفات البناء في المحليات، عن المستندات الواجب إحضارها، والخطوات الواجب اتباعها لكي يتمكن المواطن من تحويل العداد الكودي إلى قانوني، هذا ما تستعرضه «الوطن» في التقرير التالي، ضمن خدماتها الإخبارية المختلفة والمتنوعة التي تقدمها لقرائها في مجال الخدمات الحكومية، وفقًا لبيان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي لعادي

- مستند رسمي يفيد التصالح مع المحليات، وفقًا لقانون مخالفات البناء الجديد، ويجب أن يكون موجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمستفيد من العداد بشرط أن تكون سارية.

- صورة من مستند إثبات ملكية الوحدة السكنية.

- العقد المبرم بين المستفيد و شركة توزيع الكهرباء الخاص بالعداد الكودي.

خطوات تحويل عداد كودي لـ عادي

بعد تجهيز المستندات المطلوبة، يجب التوجه لشركة الكهرباء التابع لها الوحدة السكنية، واتباع الآتي:

- تقديم طلب لشركة توزيع الكهرباء لتحويل العداد الكودي لقانوني.

- إرفاق المستندات المطلوبه بتحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني بعد إنهاء إجراءات التصالح.

- لا يتطلب دفع أى مصاريف ماليه إضافية، أو رسوم.

- لا يحتاج لتغيير العداد مرة أخرى لأنه عداد مسبوق الدفع، وبالتالي التحويل يكون إجراء ورقي في شركة توزيع الكهرباء فقط.