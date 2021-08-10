شؤون الحرمين توزع مراوح ومظلات على المعتمرين

في إطار استمرار الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لضيوف بيت الله الحرام، وزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مجموعة من المظلات والمراوح الكهربائية داخل المطاف على المعتمرين وزوار بيت الله الحرام، ضمن حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا).

ويأتي ذلك ضمن جهود الرئاسة الحثيثة لتوفير أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، وبما يضمن لهم أداء عباداتهم بروحانية وطمأنينة.