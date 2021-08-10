«حوشنا 500 ألف جنيه في 3 سنين».. قصة ثلاثة أصدقاء أسسوا شركة «سويفل»

قال مصطفى قنديل، رئيس شركة سويفل، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كان يدعمه في قرار تأسيس الشركة وسط مساعدات من الدولة، مبينًا أن إدراج شركة سويفل في البورصة الأمريكية أمر ناجح، وكان لديه رغبة في لقاء رئيس الوزراء من أجل مشاركته فرحة تحقيق هذا الحلم، لافتًا إلى أن الشركة لديها رغبة في المساعدة في نقل العمال الذين سينتقلون إلى العاصمة الإدارية الجديدة في العام الجديد، «هذا شرف كبير».

وأضاف «قنديل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC » المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنهم في عام 2025 يطمحون إلى أن يكون«سويفل» في 20 مدينة مختلفة، كما أنهم لديهم رؤية لدخول ألمانيا والبرازيل ومدن أخرى من قارات مختلفة، مشيرًا إلى أن الشركة توفر النقل داخل المحافظات وخارجها، بجانب نقل الطلاب والعمال في الشركات.

وعن بداية تأسيس شركة سويفل، أوضح المدير التنفيذي أنه عمل مهندس بترول وتخرج في الجامعة الأمريكية، وكان لديه فرصة للإنفاق من خلال مساعدة أهله، ولكنه بدأ الشركة بالبداية مع أصدقائه الذين ادخروا 500 ألف جنيه بعد عمل لمدة 3 سنوات، واستطاعوا البدء بهذا المبلغ لشركة سويفل وبدأوا بـ3 خطوط لنقل المواطنين واضطروا للقيادة بأنفسهم عندما غاب السائقون، لافتًا إلى أنهم تواصلوا مع المستثمرين من أجل أن يجعلوا شركتهم ناجحة، وبالفعل حصلوا على دعم 500 ألف دولار من شركة «كريم» وهي أول شركة استثمرت فيهم، مشيرا إلى رغبتهم في الانتشار في هذا الوقت، متابعًا: «أول ما فتحنا قالوا مين التلات عيال اللي عايزين يعملوا مشروع كبير دول».

وذكر أن كل بلد به معوقات كبيرة، ولا يمكن أن يجد الإنسان طريقا سهلا في كل مراحله، ولكن يجب على الشخص الاستمرار ومواصلة المحاولات لكي ينجح، مبينًا أنه كان يرى أن الشركات التي تنافسه لا تنام لذا مارس مجهودا كبيرا.

وأكد رئيس شركة سويفل أن رئيس الوزراء يدعم نجاح الشركة ولا يهتم بوجود مقر الشركة داخل أو خارج مصر ولكنها شركة مصرية وناجحة وأكبر سوق لها في مصر، مبينًا أن رئيس الوزراء مرحب بنجاح الشركة ويتمنى وجود شركات مشابهة، لافتا إلى أنه فتح مقرا في دبي من أجل التوسع في منطقة شرق آسيا وكانت دبي أفضل مكان يتواجدون فيه.

وتابع رئيس شركة سويفل: «إحنا في دول كتير ومصر من أكتر الدول اللي ساعدتنا كفاية إننا قادرين نقابل رئيس الوزراء ويدينا دعم، وإحنا بقالنا سنتين بنقابل رئيس الوزراء وشغلنا في مصر كتير، في كل بلد فيه مشاكل هتقابلك وأنا مرة في بلد صحيت من النوم كانوا عاوزين يقبضوا عليا، والكلام اللي اتقال علينا في السوشيال ميديا مش صحيح»