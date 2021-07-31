الهجرة: مصطفى قنديل مالك «سويفل» نموذج لنجاح وريادة الشباب المصري

أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا بالشاب المصري مصطفى قنديل، المقيم في الإمارات وصاحب فكرة مشروع النقل الجماعي «سويفل»؛ لتهنئته بالنجاح الذي حققه وجعل شركته تصل إلى العالمية.

وأوضحت مكرم خلال المكالمة، أن المصريين بالخارج نابغون في مجالات كثيرة، مضيفة أن نجاح قنديل في سن 28 عاما أن يدير واحدة من أكبر الشركات الناشئة في الشرق الأوسط، بقيمة بلغت نحو 600 مليون دولار، وطرحها في البورصة بقيمة تبلغ 1.5 مليار دولار يؤكد ذلك.

وقدمت الوزيرة التهنئة لقنديل لإدراج شركته الناشئة «سويفل» في بورصة «ناسداك» الأمريكية، وإشادة الكثيرين بها حول العالم، ما يؤكد أن التجربة مثالية وتقدم حلولا عملية ناجعة للزحام والتأخر، موجهة الشكر لكل مصري ومصرية بالخارج يحرصون على رفع اسم بلدهم، ويعملون بجد واجتهاد وتحقيق النجاح والتميز في شتى المجالات.

ومن ناحيته، أعرب مصطفى قنديل، عن امتنانه لكل الدعم والاحتفاء الذي يجده من وطنه مصر، قائلا: «رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بنفسه قابلني منذ 3 أسابيع وشجعنا جدا، نجاحنا صنعناه بمشاركتكم ودعمكم»، مضيفا أن التفكير في إطلاق سويفل جاء بهدف القضاء على التكدس والزحام المروري، مؤكدا أنه وزملاءه يسعون للمشاركة في النهضة التي تحدث في مصر والتطوير المستمر في كل مكان.

وتابع: «أن سويفل تعمل في مصر وهناك مهندسون متخصصون في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة وغيرها من المجالات، أكثر من 100 مهندس، حيث توفر الشركة فرص عمل للشباب، بجانب فروع في مصر وكينيا وباكستان والأردن والإمارات والسعودية والبرازيل والمكسيك وأوروبا قريبا».

يشار إلى أن قنديل تخرج في الجامعة الأمريكية عام 2015، وعمل في شركة «Rocket Internet»، في الفلبين ومصر، وبعدها في شركة كريم للنقل، وبعدها بدأ إنشاء شركة سويفل لعمل وسائل مواصلات بالتوازي مع المواصلات العامة، باستخدام الذكاء الاصطناعي.