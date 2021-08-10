خضعت لجراحة بالغردقة.. خطاب شكر من «بولندية» للفريق الطبى

سافرت سائحة بولندية تُدعى «إيديتا كاولينا» إلى بلدها بعد نجاح فريق طبى فى إجراء عملية جراحة عاجلة فى أحد مستشفيات الغردقة قبل سفرها بـ24 ساعة، لتلحق بطائرتها وهى فى حالة رضا تام عن مستوى الطب والخدمة التى تلقتها فى مصر، وتترك خطاب شكر فى المستشفى، كما وعدت بإبلاغ السفارة المصرية فى بلدها عن عميق شكرها بمستوى الخدمة الطبية المقدمة فى الغردقة، مشيدة بتقدم الطب فى مصر.

يوضح أحمد شوقى، مدير مستشفى بالغردقة، أن سائحة بولندية تُدعى «إيديتا كاولينا» أصيبت فى قدمها أثناء إقامتها فى أحد فنادق الغردقة، وذلك قبل انتهاء إجازتها، ولم يتبقَّ على سفرها سوى 24 ساعة، وكان الأمر يتطلب جراحة عاجلة لتثبيت القدم، مضيفاً أن أطباء قسم العظام نجحوا فى إجراء العملية وإعادة تثبيت عظام القدم للسائحة لتلحق بطائرتها فى الساعات الأخيرة، وتترك خطاب شكر لإدارة المستشفى على الخدمة الطبية المقدمة، مؤكدة ثقتها فى الطب فى مصر.

ومن جانبه أشار الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إلى المتابعة المستمرة لجميع المستشفيات بالغردقة، والرقابة على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وخاصة المستشفيات التى تستقبل مرضى من جنسيات أجنبية، مؤكداً ارتفاع مستوى الخدمة الطبية، والتى دائماً تلقى إشادة من الأجانب، فضلاً عن إشادة منظمة الصحة العالمية بالإجراءات الاحترازية والوقائية فى المنشآت الصحية والسياحية.

وأكد مصطفى عبدالسلام، مدير تعاقدات بفنادق وشركات سياحية بالغردقة، أن السائح البولندى يعشق الغردقة، وأصبحت من أفضل الوجهات السياحية له، لافتاً إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها، حيث وصلت إلى إجمالى الطاقة الاستيعابية المسموح بها، تزامناً مع زيادة معدلات حركة رحلات الطيران السياحية الوافدة إلى الغردقة من مختلف الجنسيات الأجنبية، خاصة من بولندا والتشيك وأوكرانيا وسويسرا.