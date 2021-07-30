سائحة فرنسية عن العلمين الجديدة: «مدينة فوق الخيال.. انبهرت بيها»

التقى برنامج «صباح الخير يا مصر» شابا يدعى «محمد» وزوجته الفرنسية من أصول جزائرية وتدعى «لطيفة»، وهما متزوجان منذ 9 سنوات، وذلك خلال زيارتهما لشاطئ فندق الماسة بمدينة العلمين الجديدة.

وقال «محمد» خلال لقاء بالبرنامج المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، اليوم الجمعة، من تقديم الإعلاميين هدير أبو زيد ومحمد الشاذلي: «موجودون هنا منذ 9 أيام، زرنا هذا المكان مرتين.. حاجة روعة، وزرنا مول الماسة وممشى أهل مصر في العلمين وكانت حاجة فوق الخيال».

وأضافت زوجته: «خرجنا وسهرنا سهرات حلوة جدا، في أماكن راقية في العلمين، واتبسطت جدا، أنا انبهرت بالعلمين الجديدة، مش لاقية كلام أقوله.. البحر حلو والمياه جميلة».

وأشار محمد إلى أنه زار هذه المنطقة منذ 17 سنة: «كنت بمشي في صحراء، كنا ماشيين 4 سيارات على الطريق، دلوقتي أنا جاي على الطريق كأني ماشي في صلاح سالم، كأني في دبي، حاجة فوق الخيال».

من جانبه قال توفيق رفاعي، المسؤول عن التسويق على الكريستال بيتش، إن شركته تحاول جذب أكبر عدد من الزوار لمدينة العلمين الجديدة، موضحًا: «هنا حاجات الناس مشافتهاش قبل كده، عندنا مهرجان الماسة ومجموعة حفلات كبيرة.. العلمين مسوقة نفسها، ومش تعبانين في التسويق قد ما إحنا مبسوطين ومنسجمين جدا معاه».

وأضاف خلال لقاء ببرنامج برنامج «صباح الخير يا مصر»، «هنا الشاطئ يقدم عددا كبيرا من الأنشطة للزوار، مثل البارا سيلينج والووتر بوول، وكل عطلة أسبوعية ننظم حفلة في أرض حفلات الماسة».

وتابع: «الإقبال رائع للغاية والمواطنون معجبون بالعلمين، فهو إنجاز عظيم ورائع.. سبق لي أن عملت في السياحة لكن الموضوع مختلف».