سائحة ألمانية تحتفل بالغطسة الـ500 على شواطئ الغردقة (صور)

احتفلت سائحة ألمانية تدعى «اولريك» بالغطسة رقم 500 ‪ بشواطئ مدينة الغردقة، وذلك على مدار 12 سنة كانت تتردد خلالها على الغردقة لممارسة هَوايتها المفضلة بالغطس في مياه الغردقة الساحرة، معبرة عن شعورها بالسعادة في كل مرة تزور فيها المدينة.

أعربت «اولريك» عن سعادتها لتحقيقها الغطسة رقم 500 في قاع البحر على شواطئ مدينة الغردقة، واحتفلت بذلك تحت الماء بالتقاط الصور التذكارية في الأعماق، وشاركها في ذلك عدد من العاملين بمجال السياحة البحرية وبعض من السائحين الأجانب، والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، ما يسهم في تنشيط السياحة باعتبار أن ذلك نوع من أنواع الدعايا السياحية لشواطئ الغردقة.

من جانبه، أوضح أحمد بيجو، منظم رحلات بحرية، انتعاش سياحة الرحلات البحرية والغوص تزامنًا مع استقبال الغردقة لآلاف من رواد ونزلاء السياحة الداخلية، وكذلك بسبب انتعاش حركة السياحة الخارجية من مختلف الجنسيات الأجنبية، وذلك لما تملكه الغردقة من عدة مواقع للغوص، حيث الشعاب المرجانية الفريدة، والشواطئ الخلابة، وهي عوامل جعلت المدينة تنفرد بالمركز الثاني عالمياً في الغوص، كما أن الغردقة مقصد سیاحي معتدل المناخ طوال العام.

ولفت إلى أن سياحة الغوص جذبت جنسيات أجنبية جديدة، مثل السائح الألماني والإنجليزي والنرويجي والتشيكي والفنلندي والروماني والصربي والسويسري، لافتاً إلى الجهود المبذولة من الدولة لدعم القطاع السياحي لجذب المزيد من الأسواق السياحية للمدن المصرية.